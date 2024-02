Ecobonus | successo per gli incentivi auto sui motori termici | flop per le elettriche Ma ci sono novità in arrivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Roma, 3 febbraio 2024 – Inverso il futuro. Ma guidando veicoli a motore termico. In Italia continua a non far presa il mercato dellemobiliche, nonostante gliper l’acquisto proposti dal Governo, restano in fondo alle scelte di chi cerca un nuovo veicolo. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Industria e del Made in Italy infatti a un mese dall’avvio dei nuovi bonus,quasi esauriti i fondi a disposizione del comparto dedicato ai mezzi alimentati a motore termico a basse emissioni, mentre per quello che riguarda il plafond relativo allecon emissioni tra 0 e 20 grammi di Co2 al km, il monte messo a disposizione è in pratica ancora tutto disponibile.vetture ferme ANSA/ANTONIO VECE Numeri ...