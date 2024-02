Ecco Taste | tanti gli eventi a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 – Ri, la fiera dedicata al gusto organizzata da Pitti Immagine e giunta alla 17/ma edizione, da oggi a lunedì alla Fortezza da Basso di: partecipano 660 aziende. Il salone si è aperto oggi con la presentazione del progetto speciale Off di Giannoni & Santoni. Si tratta di New Egg, a cura di Nicolas Ballario, collezione di venti pollai domestici immaginati dal duo artistico Vedovamazzei. Realizzati in legno, sono apribili e chiudibili, lo sportello superiore custodisce il nido. Ma poianima anche tutta la città: l'azienda Pieve di Campoli (450 ettari di terreni di proprietà dell'Arcidiocesi di) organizza un percorso all'interno del Museo Dell'Opera del Duomo con i prodotti valorizzati da Vito Mollica. Al 25Hours Hotel va in ...