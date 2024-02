Ecco quali sono i requisiti per andare in pensione anticipata nel 2024 | dal settore pubblico al privato

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 3 febbraio 2024) Laè una delle tappe più attese. Una meta agognata che sembra sempre più difficile da raggiungere. Sembra, infatti, che le modifiche alla legge numero 213 del 2023, non agevolino coloro che hanno deciso di mettersi a riposo nel, soprattutto in materia di prepensionamento.? – ilcorrieredellacitta.comPartendo dalla regola che quest’anno posscegliere diino coloro che hanno compiuto i 66 anni d’età e hanno un cumulo contributivo pari a 20 anni o anche 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica, le regole per un’eventualesembrano essere rimasta ...