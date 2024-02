“Ecco perché Harry e William non si parlano più” La rivelazione sui figli di Lady D | “Uno scontro feroce”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 febbraio 2024) Per quale motivosi sono allontanati? Una domanda tornata di stretta attualità in questi giorni, con la Royal Family alle prese con i problemi di salute prima di Kate, operata all’addome, e poi di re Carlo, costretto a un breve ricovero per un intervento alla prostata. Due momenti delicati per casa Windsor, durante i quali però non è passata inosservata l’assenza dida casa. Il Sun ha rilanciato in queste ore, citando un insider di Buckingham Palace secondo il quale la faida tra il Duca di Sussex e il Principe di Galles sarebbe iniziata nel 2018. I primi attriti, stando alla fonte, sarebbero iniziati ??dopo cheè stato presentato a Meghan mentre lei si trovava a Kensington Palace.avrebbe messo in dubbio le tempistiche del fidanzamento, a suo dire troppo veloci. ...