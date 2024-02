Eccellenza Khribech lancia l’Acf Foligno | Se domani battiamo l’Ellera »

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Non dico che avremmo vinto il campionato, ma battendodaremmo un bello scossone alla corsa per il primato. Piedi per terra e grande umiltà però perché tra il dire e il fare...". Walidscalda i motori in vista del big match che, al Fioroni, vedràterza forza del campionato, ospitare la capolista Acf. Il fantasista marocchino è stato, insieme a Michele Di Cato, il mattatore dell’ultimo successo, da ex, contro il Lama che ha permesso aldi riprendere la marcia dopo i due ko che avevano aperto il nuovo anno. "Siamo comunque rimasti a più 6 sul Terni Fc e a più 9 sul. Sappiamo bene però – continua– che abbiamo sfruttato i bonus se vogliamo, come vogliamo, puntare ...