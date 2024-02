E’ un’Italrugby che osa | e la difesa funziona | ora l’Irlanda per confermare i progressi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

Roma, 3 febbraio – Il nuovo corso della Nazionale di Rugby targata Gonzalo Quesada è cominciato con una sconfitta 24 a 27. Un risultato più che prevedibile contro una delle big del 6 Nazioni e non solo di questo edizione 2024. Niente di nuovo sotto il sole vien da dire, tuttavia le note positive non sono mancate. All'inizio Lamaro e compagni ci hanno addirittura fatto sognare per 12 minuti portandosi in testa per 10 a 0, punizione messa tra i pali da Tomaso Allan e poi meta di Alessandro Garbisi trasformata.Per tutto il primo tempo gli azzurri hanno mantenuto sotto controllo la situazione contenendo i tentativi di recupero dell'Inghilterra per arrivare a chiudere la prima parte di gara in vantaggio 17 a 14 con una meta di Allan in grado di compensarne una di Daly e tre punizioni di Ford. Poi l'Inghilterra ha via a via allungato grazie a una maggior fisicità e a qualche ingenuità