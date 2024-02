È morto Vittorio Emanuele di Savoia | il ricordo di una delle prime visite a Bergamo dopo l’esilio

Bisogna fare un salto indietro, di oltre vent’anni, per tornare a quella che fu la prima visita di Vittorio Emanuele di Savoia – morto ieri all’età di ottantasei anni – nella città della Ghirlandina.Aveva 86 anni il figlio dell’ultimo sovrano Umberto II e nipote di Vittorio Emanuele III. I contrasti col cugino Amedeo. Emanuele Filiberto: mio papà sbagliò a non scusarsi per le leggi razziali.Amedeo si era spento al S.Donato nel 2021, ieri il principe. Divisi da una disputa sul titolo vinta dal duca. Lo scontro alle nozze di Felipe, la prima causa qui in tribunale, le tappe aretine di Eman ...