È morto Vittorio Emanuele di Savoia

(Di sabato 3 febbraio 2024)Alberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo Damiano Bernardino Gennaro Maria di, era nato il 12 febbraio 1937 in quella città di Napoli di cui assunse il titolo di Principe, secondo la regola per cui l’erede al trono di Re d’Italia era Principe di Piemonte e l’erede al titolo di Principe di Piemonte era Principe di Napoli. Èoggi, come ha reso noto una nota della Real Casa di: “alle ore 7:05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale, Duca die Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile”. Non si hanno per ora altri particolari sulle cause del decesso. Lui stesso in una ...