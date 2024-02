È morto Vittorio Emanuele di Savoia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 3 febbraio 2024) Addio adi. Èquesta mattina il figlio di Umberto II, l’ultimo re d’Italia, e di Maria José. Avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio: è stato l’ultimo erede al trono d’Italia. Il decesso è avvenuto a Ginevra. L’annuncio in una nota della Real Casa di: “Alle ore 7.05 di questa mattina, 3 febbraio 2024, Sua Altezza Reale, Duca die Principe di Napoli, circondato dalla Sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. Luogo e data delle esequie saranno comunicati appena possibile”. In aggiornamento