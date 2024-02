È morto Vittorio Emanuele di Savoia

(Di sabato 3 febbraio 2024) Questa mattina si è conclusa un’era per la storia d’Italia con la scomparsa didi. Nato il 12 febbraio 1937, a meno di due settimane dal compimento del suo 87esimo anniversario, il principe si è spento serenamente a Ginevra, circondato dall’affetto dei suoi cari. La notizia è stata diffusa attraverso una commovente nota dalla Real Casa di, annunciando la perdita di un personaggio che ha attraversato decenni di storia italiana ed europea, testimone di un’epoca che ha visto l’Italia mutare profondamente.era figlio di Umberto II, l’ultimo Re d’Italia, e di Maria José del Belgio, un retaggio che lo poneva direttamente al crocevia di due importanti case reali europee. La sua vita è stata segnata fin dall’inizio dal destino della sua ...

