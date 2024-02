È iniziato l' attacco americano contro gli alleati iraniani in Siria e Iraq

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 3 febbraio 2024) È iniziata l’operazione punitivale milizie filoiraniane indopo l’di domenica scorsa a una base americana in Giordania. Ieri sera, intorno alle 22 ora italiana, i bombardieri americani di lungo raggio B-1, insieme ai caccia F15 dell’aviazione giordana, hanno colpito in totale 85 obiettivi in quattro località dellaorientale e in tre dell’occidentale. “La nostra risposta inizia oggi. Gli attacchi continueranno al momento e nei luoghi che abbiano scelto”, ha annunciato il presidenteJoe Biden. Il Comando centrale degli Stati Uniti ha diffuso un comunicato al termine delle operazioni, che sono durate all’incirca due ore, in cui ha spiegato di avere impiegato 125 missili di precisione per distruggere basi di intelligence, ...