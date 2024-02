“È da rigiocare” | bufera VAR su un match di Serie A | classifica ora in discussione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 febbraio 2024) Continua laarbitrale e sul Var nel campionato italiano, inA c’è unda: accuse che mettono tutto inE’ stato un mese di gennaio davvero delicato per il calcio italiano, con il calciomercato finito in seconda fila di fronte alle violente discussioni sollevatesi di recente per i tanti episodi arbitrali contestati. InA, la poca uniformità tra le decisioni prese in campo e al Var ha sollevato un gran polverone e il carico da novanta è stato messo dagli ormai celebri servizi televisivi de Le Iene, che hanno intervistato un arbitro in attività, rimasto anonimo ma che ha attaccato tutta la classe arbitrale e alimentato dubbi e sospetti su alcune dinamiche. Var sotto accusa, le polemiche in campionato investono unda ...