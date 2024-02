Dramma nel Foggiano | 34enne ucciso a colpi d' arma da fuoco

"Non riesco a prendermene cura": questa la scritta, in arabo , apparsa su un biglietto accanto a un neonato abbandonato nell'androne di un palazzo a ... (liberoquotidiano)

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, è pronto a tornare al 4-3-3 contro il Verona: "Il gruppo è abituato a giocare, a filare trame e occasioni, e ...Un uomo di 34 anni, Michele Placentino, già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella tarda serata di ieri a San Giovanni ...Di fronte al tredicesimo suicidio in carcere da inizio anno, è impossibile restare in silenzio. Nel paese oggi si fa strada un manicheismo che non sa o non vuole vedere la realtà ...