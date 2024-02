Dragon Trainer | la star Nico Parker sul remake live-action | Sarà meraviglioso

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ladi, anticipa qualche dettaglio sul prossimodel celebre film d'animazione. Mentre le riprese deldisono già in corso, i nuovi commenti di una delledelci forniscono un'interessante anticipazione di quello che vedremo sullo schermo. Durante una recente intervista con Collider l'attrice di Astridha rivelato che, sebbene sia nervosa per le aspettative che circondano il progetto, pensa che il risultato finale". Ecco cosa ha detto l'attrice: "Sono molto nervosa ...

La star di Dragon Trainer, Nico Parker, anticipa qualche dettaglio sul prossimo remake live-action del celebre film d'animazione.Mentre i dettagli sul film di Dragon Trainer continuano a emergere, una delle star del film ha condiviso alcune anticipazioni a riguardo.Dragon Trainer rivive in questa zona permetterà ai visitatori di trascorrere del tempo in un mondo abitato da draghi e vivere delle avventure in stile vichinghi mentre il Dark Universe è ispirato al ...