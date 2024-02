Dove vogliono seppellire Vittorio Emanuele | l' indiscrezione delle Guardie d' Onore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) È scomparso all'età di 86 anni. Una notizia che non ha stupito Ugo D'Atri, presidente dell'Istituto Nazionale per la Guardia d'alle Reali Tombe del Pantheon. È lui a dire che "eravamo preparati da tempo, è una notizia che ci addolora molto. Quella del principeè stata una vita decisamente sfortunata, massacrato per tutta la vita; purtroppo da buona parte della stampa ogni cosa che ha fatto è stata utilizzata a suo danno". Intervistato dall'Adnkronos, il capitano di vascello ricorda quando nel 2006 venne arrestato "e poi si è scoperto che non c'era niente sotto, e poi la morte del ragazzo tedesco per un colpo di pistola, mentre il principe aveva in mano un fucile e non poteva essere lui". Tutte vicende che a detta di D'Atri lo avrebbero segnato a vita. ...