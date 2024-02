Dopo l’equilibrio in difesa | ora il Napoli deve ritornare a fare gol Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 3 febbraio 2024) Ildomani affronta il Verona al Maradona. A Sky fanno il punto sulla situazione dele sulle idee di Mazzarri per il match valido per la 23esima giornata di Serie A. Il tecnico azzurro torna al 4-3-3, mettendo da parte almeno per il momento latre. Scelta dettata anche dall’avversario e dal ritorno in squadra di uomini chiave come Anguissa, Kvara e Simeone. Proprio l’argentino confermato al centro dell’attacco a discapito di Raspadori. Dalla panchina poi c’è l’ex del Verona, Ngonge. A fornire gli aggiornamenti è Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport che segue da vicino le vicende delin, adesso gli azzurri cercano i gol Le parole di Ugolini: «Acquisto più importante Ngonge che porta in dote una po’ di gol. Poi sono ...