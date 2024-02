Domenica In da Sanremo in onda sino alle 20

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 3 febbraio 2024) Mara Venier (Us) Si tornaorigini. Come non accadeva ormai da diversi anni, la puntata sanremese diIn chiuderà20 coprendo, oltre allo slot di Da Noi a Ruota Libera, anche lo spazio tradizionalmente occupato da L’Eredità. Una scelta saggia che premia il successo della trasmissione indal palco dell’Ariston e che va incontro anche ad esigenze puramente pratiche. Quest’anno i cantanti in gara sono ben 30 e, considerato il format della puntata che prevede esibizioni e confronto con giornalisti e opinionisti, la chiusura18.45 poteva essere oltremodo penalizzante. In più Amadeus ha promesso a Mara Venier che quest’anno, per la prima volta da quando conduce il Festival, parteciperà allo speciale del contenitorele. A differenza degli altri anni, poi, ...