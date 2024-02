Domattina l’arrivo della ’Humanity 1’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) E’ stato rinviatonave ‘Humanity 1’ al porto di Marina di Carrara. La ong con a bordo 64 migranti sarebbe dovuta sbarcare oggi pomeriggio intorno alle 15 ma il suo arrivo è stato posticipato alle 8 di. Seguendo un iter ormai rodato, le operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura di Massa, inizieranno con le procedure di primo controllo a bordo e successiva discesa in banchina dei migranti. In un secondo momento saranno poi accompagnati al padiglione fieristicoImm-CarraraFiere dove saranno visitati, identificati e rifocillati primapartenza verso le strutture di accoglienza scelte. Per il porto di Marina sarà il decimo sbarco complessivo, il primo del 2024; mentre il numero totale dei migranti arrivati sotto le Apuane con i 64 di domani sale a 1165 persone.