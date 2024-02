Dolce come il cachi

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il nome, innanzitutto: si dice, sempre. Al singolareal plurale; che si parli della pianta o del frutto. Il– che in alcune regioni,ad esempio la Toscana chiamano anche diòspiro o diòspero e in Campania lignasant, legna santa, perché, tagliando il frutto a metà apparirebbe l’immagine di una croce con Cristo crocifisso – arriva dal Giappone e ha mantenuto il nome originale, kaki (?), noto ancheloto del Giappone. Diospero, invece, è il nome scientifico assegnatogli da Linneo nel Settecento, Diòspyros kaki. Per inciso, una varietà della stessa numerosa famiglia della pianta da cui si ottiene un legno di grande pregio, l’ebano. Nel mondo, è più conosciuto con il termine inglese persimmon e, dal 1945,“albero della pace”, in quanto alcune piante di kaki ...