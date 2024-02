Dodicenne accoltellato da un tredicenne a Messina

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 3 febbraio 2024) AGI - Unè statoda un minorenne. I carabinieri della Compagnia diSud, su segnalazione al 112 ricevuta dalla Centrale operativa, nel pomeriggio del 30 gennaio, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell'ospedale Policlinico, a seguito del ricovero del 12enne con una ferita all'addome, provocata dal colpo inferto con un'arma da taglio. Giunti sul posto hanno avviato un'immediata attività investigativa che, attraverso testimoni e altri accertamenti, ha consentito di ricostruire i fatti. È emerso che in una via del Villaggio Aldisio, il 12enne è stato ferito con un fendente da un 13enne, armato di un coltello durante una lite. Il presunto aggressore, non imputabile per via dell'età, è stato segnalato alla procura presso il Tribunale per i minorenni. Il 12enne ferito, che ...