Divisione Regionale 2 Antal | così non va | la vetta si allontana Hornets | bel blitz Calderara vince ancora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Giro di boa sui campi della2 e nel girone C arriva la seconda sconfitta consecutiva per l’Pallavicini, che dopo un overtime alza bandiera nel derby contro l’Atletico Borgo: in via Biancolelli finisce 87-84 (Cuzzani 21; Andrea Morara 18) e per coach Arbitani e compagni siil primo posto (Formigine è ora a +4). A metà classifica unica vittoria in trasferta per una bolognese: gliconquistano Castelfranco Emilia 66-74 (Canovi 15), mentre arriva a Castellarano arriva la sconfitta per Zola Predosa 65-63 (Baccilieri 18). Nel posticipo si fermano dopo 4 vittorie consecutive i lanciatissimi Massacramento Kings, fermati a Monte San Pietro da Savignano, corsara 44-48. Nel girone D, in attesa dell’annuncio della data di recupero fra la regina Peperoncino e ...