Diverse persone sono state accoltellate alla stazione di Parigi

Radu Dragusin è sicuramente uno dei giovani difensori più attenzionati in Italia, vista la buona stagione in Serie B con il Genoa ... (calciomercato)

Ha già operato in diverse sciagure, come il terremoto nel 2016 ad Arquata ...giorno libero mi sono detto "torno a Forlì da volontario, voglio aiutare quelle persone in difficoltà, lì c'è chi ha perso ...L’AQUILA – Le persone dipendenti da sostanze assistite in Abruzzo dai Servizi pubblici per le Dipendenze sono oltre 3mila, seguite negli 11 Ser.D. dislocati nella regione, per una dotazione complessiv ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Israele-Hamas, raid americani Siria e Iraq. Funzionari Usa-Ue: rischio genocidio Gaza LIVE ...