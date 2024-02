Disturbi alimentari | a Torino una nuova speranza per le famiglie

(Di sabato 3 febbraio 2024) Idella Nutrizione e dell'Alimentazione (DNA) stanno aumentando, soprattutto tra i giovani. In Piemonte, abbiamo assistito a un incremento del 30-40% dei casi, portando il numero stimato di persone affette dadella Nutrizione e dell'Alimentazione da 20.000 a 28.000. Anche l'osservatorio del numero verde nazionale della Fondazione Ananke di Villa Miralago ha rilevato un aumento delle richieste di aiuto per i, superando il 40% rispetto a soli due anni fa. La Fondazione Ananke, in collaborazione con enti pubblici e privati, opera su scala nazionale e si dedica attivamente alla ricerca, alla prevenzione, alla formazione e all'informazione suidell'Alimentazione e della Nutrizione (DNA). Sabato 10 febbraio, presso il Centro Blu di, un ...

Ne soffrono quattro milioni tra giovanissime e giovanissimi. Necessario un nuovo piano operativo nazionale ad hoc e maggiori risorse per le strutture terapeutiche territoriali ...Il 65% dei giovani dichiara di essere stato vittima di violenza e tra questi il 63% ha subito atti di bullismo e il 19% di cyberbullismo. È quanto emerge dall’indagine dell’Osservatorio indifesa ...Ottanta scatti per documentare un fenomeno che sta crescendo tra i giovanissimi. La proposta di Fondazione Ananke e Cif insieme al Comune pensata in particolare per le scuole ...