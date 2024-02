Dispersione scolastica | governo stanzia 790 milioni per contrastarla

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha autorizzato un finanziamento da 790di euro complessivi per contrastare lae il divario territoriale di apprendimento. La misura che rientra nel Pnrr coinvolge 7.980 scuole di tutta Italia, che affronteranno percorsi di apprendimento individualizzati e di potenziamento delle competenze di base, attraverso un sistema di tutoraggio mirato e personalizzato.

228 genitori deferiti all'autorità giudiziaria perché i figli minori non vanno a scuola: sono i numeri emersi dalla relazione del presidente di ... (orizzontescuola)

Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune di Salerno in campo contro la Dispersione scolastica . Con un partenariato pubblico-privato voluto ... (anteprima24)

ROMA - Ammonta a 790 milioni di euro il finanziamento complessivo autorizzato, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara (foto) ...Dal ministero dell'Istruzione e del Merito sono in arrivo 790 milioni per il contrasto della dispersione scolastica e per ridurre i divari territoriali negli apprendimenti ...Ammonta a 790 milioni di euro il finanziamento complessivo autorizzato, con decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe ...