Disboscano la macchia per cacciare

(Di sabato 3 febbraio 2024) Avevano modificato una parte di bosco ceduo che si trova a Castiglione della Pescaia per andare a caccia. In pratica avevano aperto dei varchi, per permettere alla selvaggina di fermarsi e magari trovare un rifugio. Nel luogo erano state eradicate almeno 130 piante ormai da qualche mese, per far spazio a una zona di appostamento fisso alla selvaggina volatile. Erano stati costruiti anche dei capanni che servono per l’appostamento dei cacciatori. Le piante che erano state eliminate erano di vario tipo: leccio, orniello, erica, mirto, fillirea, lentisco, corbezzolo. Tutte piante che sono state prima tagliate poi bruciate poco distante. Sono stati i Carabinieri Forestali di Castiglione della Pescaia a scoprire il danno al bosco: i militari hanno potuto constatare che queste operazioni, avvenute nel corso degli anni, hanno di fatto compromesso e modificato in maniera irreversibile il ...