Dimissioni Sgarbi | Conte | “Dovevano arrivare prima” La replica dell’ex sottosegretario | “Ha un curriculum pornografico”

Vittorio Sgarbi ha annunciato ieri, a La Ri parte nza di Nicola Porro, le sue dimissioni da sottosegretario alla Cultura. "Mi sono dimesso solo per il ... (liberoquotidiano)

Vittorio Sgarbi ha annunciato le dimissioni immediate da sottosegretario alla Cultura. "Un colpo di teatro" ha spiegato lui ieri a Milano, legato ... (ilrestodelcarlino)

Le lettere anonime - Dario Di Caterino - l’odio di chi non ha assunto : la verità di Vittorio Sgarbi sulle sue dimissioni

«Questa vicenda è nata con due lettere anonime di un tale Dario Di Caterino. Mi odia perché voleva lavorare per me e io invece non l’ho assunto». ... (open.online)