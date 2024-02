Diffidati Frosinone-Milan | i rossoneri a rischio squalifica in vista del Napoli

(Di sabato 3 febbraio 2024) Alle 18:00 di sabato in uno Stirpe completamente sold out, ilfarà visita al. L’obiettivo è non perdere ulteriore terreno dalle prime della classe e Stefano Pioli insegue tre punti preziosi in questa fase della stagione. Nel prossimo turno Leao e compagni dovranno vedersela contro ila San Siro. Un appuntamento importante, da giocare con i big a disposizione. Al momento sono due iin casa. Entrambi a centrocampo: Musah e Reijnders. Due difensoriper i ciociari: Romagnoli e Oyono. Nella prossima giornata ilsfiderà la Fiorentina.: Romagnoli e Oyono: Musah e Reijnders SportFace.

Il tecnico non si lascia distrarre dalle voci sul cambio di panchina a fine stagione, 'Fastidio No, un po' di noia...' (ANSA) ...Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di domani tra Frosinone e Milan Stefano Pioli ha intenzione ...proprio come Reijnders, è diffidato. In vista della gara di domenica ...Ventitreesima giornata di Serie A in programma da stasera a lunedì: questi tutti i diffidati e gli squalificati, stavolta senza più dover fare i calcoli anche in base alla Supercoppa Italiana. SERIE A ...