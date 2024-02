Dialogo tra un esperto di IA e un economista su un futuro super produttivo | ma poco umanistico

Lo stallo tra Pd e M5S e le frizioni tra Schlein e Conte blocca no regioni e comuni al voto , dal Piemonte a Bari. Il campo largo non riesce proprio ... (secoloditalia)

Concessioni balneari: Sib-Confcommercio chiede la revisione della delibera e avvia un dialogo con il Comune. Ieri mattina il presidente provinciale e il presidente comunale del sindacato italiano ...L’Anpi in difesa della possibile candidata dopo i contatti con l’ex An: "Tutti possono cambiare idea". Anche Sinistra Italiana a gamba tesa: "Coi Dem non abbiamo nessun tipo di accordo".Prove di rimediato dialogo per la maggioranza regionale, non è però terminata la caccia ai franchi tiratori che hanno messo ko la salva ineleggibili. Si tratta di 9 deputati di maggioranza, si ...