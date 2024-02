Di Matteo a La7 | “Le riforme Nordio e Cartabia disegnano uno scudo di protezione per i potenti | prendono spunti pure dal piano della P2 di Gelli”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) “Sulla giustizia è importante avere una visione d’insieme. Non possiamo parlare dianalizzando la singola riforma in maniera separata dalle altre. E con questa visione d’insieme ci rendiamo conto che la riformaè in continuità con la riforma, ed entrambe questeaffondano le loro radici in un passato anche lontano”. Così il pm Nino Di, ex consigliere del Csm (dal 2019 al 2023) e ora sostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia, ospite su La7 a PiazzaPulita. Le, dunque, dove affondano le loro radici? “Nel programma sulla giustizia del primo governo Berlusconi, ma per certi aspetti – proprio quelli relativi al bavaglio all’informazione, la separazione delle carriere, l’abolizione ...