Di fogge e vessilli | giornata di studio dedicata al corteo storico del Palio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il Teatro Amiatino, recentemente ristrutturato, aprirà le sue porte aldelle Contrade e soprattutto alche anticipa la carriera dell’8 settembre. "Di", questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla Consulta delle Contrade in collaborazione con il Comune e in programma oggi, dalle 9.30. Si tratta di unaper approfondire le caratteristiche delle rievocazioni storiche, con un’attenzione particolare per ildeldi Castel del Piano: dalla storia in cui affondano le radici le contrade, agli usi e costumi della prima metà del 1400, fino ad un focus, anche tecnico, sulle bandiere. La mattinata si apre, dopo i saluti istituzionali, con gli interventi ...