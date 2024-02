Delitto Desirée Piovanelli | massacrata a 14 anni | presto libero anche l’unico adulto del branco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 3 febbraio 2024) Leno (Brescia) - Eradel gruppo che il 28 settembre 2002 massacrò a coltellate la quattordicenne di Leno. Condannato in via definitiva a 30, in carcere dall’ottobre 2002, GiovErra ha quasi finito di scontare la pena: in virtù degli sconti di legge per buona condotta, nel 2025 dovrebbe tornare in libertà. Ha lasciato Bollate ed è in comunità, affidato ai servizi sociali. All’epoca trentaseienne, padre di un bimbo, l’operaio fu accusato di concorso nelcompiuto dal ‘’ dei coetanei della vittima, Nicola, Nico e Mattia, che da tempo hanno finito di saldare i propri debiti con la giustizia. Da tempo Erra si dice innocente, sostenendo che la verità giudiziaria sia da riscrivere. Per preparare ...