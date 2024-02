DeLa a tutto campo tra futuro e Supercoppa | “La Lega un cumulo di incapacità”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 3 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Abbiamo fatto nuovi acquisti a gennaio e mi dispiace per un centrocampista a cui abbiamo dovuto rinunciare. Io credo però che dal 18 febbraio avendo la rosa davvero al completo potremo dire che il campionato riparte in maniera corposa, senza più scuse e disagio abbiamo una rosa per poter competere a qualunque livello”. Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis alla viglia del match contro il Verona, e dopo la chiusura del mercato invernale. Sui mancati acquisti, il patron del Napoli ha sottolineato che “l’investimento vero è la sperimentazione dei giocatori, non la vittoria ad ogni costo. Io devo capire quali sono gli errori del passato e le cose che non funzionano per operare al meglio. Pensavamo all’uscita di Ostigard e ho seguito infatti nel Genoa Dragusin, abbiamo fatto la trattativa con offerte superiori da parte mia, ma Dragosim ha ...