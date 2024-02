“Dovete tenere presente tutte le varie componenti, restrittive, non per colpa nostra. L’Uefa stabilisce un numero di presenze, noi abbiamo fatto un ... (sportface)

Alla vigilia del match contro il Verona, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri alle 17 interverrà nella sala conferenze del Konami Training Center di Castel Volturno per rispondere alle domande della ...Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri ha aprlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona, a sorpesa presente anche De Laurentiis.Napoli, De Laurentiis: 'Zielinski fuori dalla Champions non per ripicca. Volevo Dragusin, Perez ripiego ma mi hanno rotto i co...' ...