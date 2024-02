De Laurentiis | «La mia offerta per Dragusin era superiore a tutte le altre Ha preferito l’Inghilterra»

(Di sabato 3 febbraio 2024) Lo show di Dein conferenza stampa sul mercato di gennaio e sulle liste Champions. Prima della conferenza di Mazzarri pre Napoli-Hellas Verona, il presidente del Napoli ha voluto chiarire alcuni punti sulla narrazione che si fa sulla squadra. Deha anche spiegato il mancato arrivo del difensore centrale. Il Napoli aveva scelto di prendere, poi il difensore ex Genoa ha scelto di andare al Tottenham. Il secondo obiettivo è diventato Nehuen Perez, dell’Udinese. Anche in questo caso però qualcosa è cambiato. Prima Mazzarri ha giocato con la difesa a tre, ottenendo anche ottime prestazioni. Anche Ostigard, difensore destinato alla cessione, ha giocato bene. Cosa che ha fatto cambiare idee alla società. A raccontare come sono andate le cose è lo stesso De. Prima Draguisn, poi Nehuen ...

