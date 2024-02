Damasco | Stop occupazione Usa in Siria

(Di sabato 3 febbraio 2024) 11.05 L'statunitense del territoriono "non può continuare".Lo avverteall'indomani dei raid Usa compiuti dopo l'attacco di droni che ha ucciso tre soldati Usa in Giordania. Gli attacchi della notte scorsa hanno ucciso "un certo numero di civili e soldati, ne hanno feriti altri e hanno causato danni significativi a proprietà pubbliche e private",hanno affermato in un comunicato le forze armatene, aggiungendo:"L'di parti del territoriono da parte delle forze statunitensi non può continuare".

Ancora alta la tensione in Medio Oriente dopo i raid americani di venerdì sera in Siria e in Iraq, in risposta all'uccisione di tre soldati Usa in Giordania ...Utilizzati anche bombardieri a lungo raggio. Gli attacchi americani dopo l'uccisione di tre militari statunitensi al confine tra Giordania e Siria. Damasco: 'stop all'occupazione americana del territo ...