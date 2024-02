Dall' inferno al paradiso Poi ci pensano Gabbia e Jovic e il Milan sbanca Frosinone

(Di sabato 3 febbraio 2024)2-3 Marcatori: 17' pt Giroud, 24' pt Soulé (rig.), 20' st Mazzitelli, 27' st, 36' st(4-2-3-1): Turati 6.5; Gelli 5.5, Okoli 6, Romagnoli 5, Brescianini 6 (40' st Ibrahimovic sv); Mazzitelli 7 (40' st Reinier sv), Barrenechea 6.5; Seck 6 (32' st Valeri 5.5), Soulé 7, Harroui 6 (32' st Lirola sv); Kaio Jorge 5.5 (32' st Cheddira sv). In panchina: Cerofolini,...

Abd al-Rahim al-Zari’i è un giovane palestinese di Gaza , ha 30 anni e vive al Cairo dal 2011, dove lavora come freelance nel settore commerciale. A ... (tpi)

Ci sono tragedie che sfidano la pretesa di venire tradotte in parole, ed è proprio di una discesa agli inferi che consiste l’ultimo romanzo di ... (ilmanifesto)

Frosinone - Milan 2-3 Marcatori: 17' pt Giroud, 24' pt Soulé (rig.), 20' st Mazzitelli, 27' st Gabbia, 36' st Jovic Frosinone (4-2-3-1): Turati 6.5; Gelli ...Per evitare Inferno e Purgatorio, le due formazioni della Valdinievole dovranno trovare punti già nel prossimo turno d’Eccellenza “Vassene il tempo e l’uom non se ne avvede”, scriveva il sommo poeta n ...Clima infuocato in casa Bari dopo la seconda sconfitta consecutiva, quella rimediata ieri al “Barbera” di Palermo che molto probabilmente porterà all’esonero di ...