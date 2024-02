DALLA SPAGNA Laporta | Milan | Inter Napoli e Roma pronte per la Superlega»

Non solo la Francia. La Protesta degli agricoltori che bloccano strade e autostrade con i trattori si estende. E non solo in Italia, dove già si ... (ilfattoquotidiano)

Come riportato da Albert Lesán su 8tvcat, ecco l'assurdo motivo per il quale Thiago Motta non sarà il prossimo tecnico del Barcellona (pianetamilan)

Non si fermano le brutte notizie dall’infermeria per il Barcellona , prossimo avversario del Napoli agli ottavi di finale di Champions League. ... (sportface)

L'Europa è dominata dal pessimismo, manca una politica fiscale che aiuti la sua crescita. La chiave per sbloccare la situazione passa dall'Italia ...E non è stato il monegasco, bensì lo spagnolo figlio d’arte. La stampa spagnola al fianco del “danneggiato Sainz” Partendo da questo presupposto, e dalla vittoria al GP di Singapore dello scorso anno ...La battaglia inizia nel 1997: il mercato è in crisi, servono i contributi statali, la Fiat protesta Stesso schema da Romiti a Tavares: rottamazioni e incentivi non fermavano la fuga dall’Italia ...