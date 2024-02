Dalla passione per il vintage a quella per la maison Prada | fino all’affinità con lo stile delle sciure milanesi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 3 febbraio 2024) Illustratrice, designer, consulente, artista, esperta die soprattutto icona di. Definire Jenny Walton con una sola parola è davvero difficile. E lo sanno bene anche i suoi 380k follower su Instagram che da anni si sono appassionati al suo modo di vestire unico e alla sua nuova vita a Milano, dove si è trasferita dagli Stati Uniti dopo essersene innamorata. I suoi look ammaliano nelle immagini che pubblica sul suo feed così come in quelle scattate dai fotografi di street style durante le Fashion Week di tutto il mondo. L’obiettivo immortala infatti il suo fisico minuto vestito con outfit che non passano inosservati. E non perché siano troppo sopra le righe. Bensì per il suofresco, femminile, rétro e chic. A ...