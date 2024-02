Dal Vangelo secondo Marco 1 | 29 – 39

(Di sabato 3 febbraio 2024) Il sabato di Gesù non termina con la predicazione nella sinagoga e la liberazione di un uomo da uno spirito impuro ma «uscito dalla sinagoga, andò subito nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni». Dalla prima chiamata, lungo il lago di Galilea, lo seguono anche in questa giornata appena iniziata. Quanta umanità è presente in Gesù, vive la presenza dei quattro non come una minaccia ma una risorsa da coltivare. I primi chiamati iniziano a tessere con Gesù un rapporto di grande amicizia sentendosi accolti e considerati. La loro presenza diventa confidenziale fino al punto da entrare nella casa di Simone e Andrea. Una casa di pescatori, di lavoratori, di chi deve sudare ogni giorno per un pezzo di pane. Del resto, lo stesso Gesù ha preferito nascere nella povertà e in una famiglia umile piuttosto che nella ricchezza e nelle comodità. Da una casa di preghiera ...

