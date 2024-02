Cusano | Baskin | modello di inclusione e agonismo

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 3 febbraio 2024): le Pantere Sporting,di. Un magnifico esempio di, che forse non è conosciuto come sarebbe giusto per il suo valore. E sì, la storia della squadra Pantere SportingMilanino è un bellissimo racconto di accoglienza. La compagine, nata più di 10 anni fa grazie al progetto dello ...