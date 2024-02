Cresce il calcio ‘digitale’ ma su app e piattaforme c’è il rischio ‘pezzotto’

"Ho visto nel Milan l'ambiente migliore per la mia crescita. Qui ci sono tante grandi personalità come Ibra. Posso crescere tanto anche a livello ... (247.libero)

Il tema dei digital assets (token, Nft, Item digitali) legati agli sportivi è di particolare attualità ...Cresce la collaborazione tra Rubiera e la Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori di Reggio Emilia. Domenica 4 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, World Cancer Da ...Attenzione però perché domani c’è in calendario un altro scontro diretto per lo scudetto in casa Juventus. Parliamo della formazione femminile, che sarà ospite della Roma capolista al “Tre Fontane”, ...