Covid | arriva in Italia la nuova variante BA 2 87 1 scoperta in Sudafrica

(Di sabato 3 febbraio 2024) I ricercatori presso il Centre for Epidemic Response and Innovation (CERI) a Città del Capo,, hanno individuato unadel coronavirus SARS-CoV-2 caratterizzata da un elevato numero di mutazioni. Denominata BA.2.87.1 dagli esperti, questapresenta oltre 100 mutazioni, di cui più di 30 sono localizzate sulla proteina S o Spike. Quest’ultima è fondamentale per il virus poiché funge da “grimaldello biologico”, consentendo al virus di legarsi al recettore ACE2 sulle cellule umane. Le mutazioni sulla Spike favoriscono la capacità del virus di penetrare nelle cellule umane, attraversare la parete cellulare, introdurre l’RNA virale all’interno, e avviare il processo di replicazione. Questo meccanismo contribuisce alla diffusione dell’infezione e all’insorgenza della malattia nota come ...