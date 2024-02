Così gli Stati Uniti hanno colpito in Iraq e Siria

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 3 febbraio 2024) La risposta americana all'attacco della scorsa settimana alla base Tower 22 in Giordania è arrivata ieri: il Centcom, Comando generale delle forze Usa, ha confermato lo svolgimento di diverse missioni in territorio iracheno eno, su un totale di 86 obbiettivi - raggruppati in sette luoghi diversi, quattro ine tre in- riconducibili a postazioni delle milizie legate all’Iran e alla Guardia rivoluzionaria di Teheran, i Quds. In tutto trenta minuti circa d'inferno proveniente dal cielo, un tempo limitato sia per il tipo di attacco, sia a causa delle condizioni meteorologiche marginali lungo la rotta di rientro degli aeroplani. Ma la reazione americana all'attacco di Tower 22, che lo ricordiamo è in territorio giordano, ma che ha causato la perdita di tre cittadini statunitensi, è stata la 165ima base Usa attaccata nella ...