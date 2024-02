Cosenza-Pisa 1-1 | Al 96' Caracciolo risponde alla rete di Tutino

(Di sabato 3 febbraio 2024), 3 febbraio 2024 - Un pareggio nel recupero consente ai nerazzurri di muovere la classifica. Al gol dinel recupero, ma iltermina la gara in dieci per l'espulsione di Calabresi. PRIMO TEMPO – Gara con continui cambi di fronte nel primo quarto d’ora. L’occasione più importante è per il nuovo acquisto dei padroni di casa Frabotta che al 13? calcia di sinistro in area, ma Calabresi riesce a fare buona guardia murando la conclusione. Al 19? ancoracon Mazzocchi ddistanza, ma Loria si rifugia con una respinta. Spinge la squadra di Caserta e al 25? Calabresi atterra Florenzi al limite prendendosi un giallo. Dconseguente punizione Praszelik calcia, ma il suo tiro è alto. Al 29? Arena su contropiede ...

Gli emiliani vincono 2-1, le Rondinelle superano 2-0 il Cittadella. Pareggi in extremis per Feralpisalò e Pisa ...45'+1' Resta in dieci anche il Pisa a Cosenza. Punita un'entrataccia di Calabresi. Nerazzurri costretti a giocare tutta la ripresa in inferiorità numerica. 34' PAREGGIO DELLO SPEZIA!!! Cross di ...Il Cosenza pareggia con il Pisa, ma quanti rimpianti: 1-1 dei toscani - in dieci per tutta la ripresa - arrivato al 96' ...