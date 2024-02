Cosa aveva davvero | è giusto dirlo | Sandra Milo | il figlio Ciro in lacrime dalla Toffanin

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) "Per il dolore all'anca siamo andati in clinica perché l'mo convinta a fare l'intervento":De Lollis, ospite di Silviaa Verissimo su Canale 5, ha raccontato ingli ultimi giorni di vita della mamma,, scomparsa il 29 gennaio scorso. "Le hanno fatto dei controlli ed è uscito che c'era qualai polmoni… so che mia sorella vorrebbe che non lo dicessi ma io penso che siache dal momento che lei è venuta a mancare, si dica quello che veramente. Non ha mai fumato in vita sua, ma le hanno diagnosticato un tumore avanzato a entrambi i polmoni e metastasi in testa e poi lei non accusava dolori, a parte quelli all'anca". "Da lì - ha proseguito De Lollis - è iniziato il calvario. Quando ...