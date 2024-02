Corriere dello Sport – Calciomercato di gennaio | il mercatino delle pulci

(Di sabato 3 febbraio 2024) 2024-02-03 10:40:04 In tema di news ditiene banco in queste ore quanto riporta il: La sessione di mercato appena conclusa si può definire un. Da tempo non si avvertiva così forte il vento dell’austerity: perfino la Premier, da anni il mercato big spender per distacco, capace di trainare da solo l’economia del pallone, ha realizzato volumi di acquisti trascurabili piazzandosi addirittura terzo nella classifica dei campionati più spendaccioni. Addirittura dietro la Ligue1 francese e il campionato brasiliano. Secondo i dati di Transfermarkt, i primi 25 tornei per volume di acquisti hanno totalizzato 1,26 miliardi di volumi contro gli 8,6 del mercato estivo. Si dirà che è normale: da sempre è nella sessione estiva che si fanno i consuntivi e si prepara la ...

Sarà accolto dallo Stadio Olimpico che, non ce ne voglia l'Empoli, non è proprio il Castellani e sarà un'altra nuova emozione. Ha giocato in questo stadio tre volte, due contro la Roma e una contro la ...Tanto timido fuori dal campo quanto tenace invece con il pallone tra i piedi. Tommaso Baldanzi non poteva sperare di cominciare meglio la sua nuova avventura nella Roma. In primo luogo perché la ...