Coppa TERZA categoria Faellese-Fortis Arezzo al Comunale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) Appuntamento mercoledì prossimo allo stadioper la finale dellaprovinciale di. Calcio di inizio alle 20.45 nel principale impianto sportivo della provincia per la sfida tra le due finaliste, in quello che è l’atto conclusivo che assegnerà il primo torneo della stagione. Da un lato ladall’altra la. Il regolamento prevede in caso di parità al 90’ due tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Per ladi Mirko Latorraca si tratta della seconda finale consecutiva. Lo scorso anno arrivò un ko contro il Badia Agnano al termine di un incontro a dir poco concitato. Gli aretini adesso proveranno ad andare a caccia del riscatto e soprattutto del trofeo da mettere ...