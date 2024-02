Coppa juniores Accademia in finale contro il Riccione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 3 febbraio 2024) È una giornata speciale per l’Spal Primavera, che oggi alle 17,30 a Osteria Grande (provincia di Bologna) affronta ilnelladellaEmilia Romagna. A distanza di un anno dal trionfo della Spal Under 15 nellaEmilia Romagna di categoria quindi il settore femminile biancazzurro ha la grande chance di alzare un altro trofeo in campo giovanile. L’Spal ha in organico la miglior realizzatrice della competizione (Sforza, con 10 reti), le biancazzurre hanno anche l’attacco più prolifico e la difesa meno battuta.