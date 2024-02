Coppa d’Asia 2024 | l’Iran vola in semifinale | Giappone battuto 2-1 al 96?

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 febbraio 2024) Autentica impresa del, che torna indiper la prima volta dal 2004 battendo ilin rimonta nel terzo dei quarti di finale della competizione in corso in Qatar. Gli iraniani hannoi nipponici per 2-1 al termine di un match che sembrava destinato ai tempi supplementari. Nel primo tempo la nazionale del Sol Levante è passata in vantaggio al 28? grazie al gol di Morita, poi però nella ripresaha pareggiato i conti con Mohebi al 55? e proprio quando tutto lasciava presagire ad altri 30 minuti di battaglia ecco il rigore trasformato da Jahanbakhsh al minuto 96. Traguardo storico quindi per, che adesso attende la vincente dell’ultimo quarto di finale tra i padroni di casa e detentori del Qatar e ...