Coppa Africa | Nigeria in semifinale | spavento per Osimhen Avanti il Congo | out la Guinea

(Di sabato 3 febbraio 2024) Milano, 3 febbraio 2024 - Quattro gol segnati e zero subiti nelle ultime tre, lanon sarà appariscente come i più speravano ma di sicuro è una delle più concrete. Le Super Aquile battono di misura anche l'Angola: 1-0 al termine di un match che è stato tutt'altro che spettacolare salvo per qualche occasione. La squadra di Peseiro, una delle grandi favorite rimaste, stacca il pass per lae ora il trofeo è a sole due vittorie di distanza. Nell'altro quarto un travolgenteha la forza di rimontare dopo aver subito il gol dell'1-0 della. Bakambou, Wissa e Masuaku capovolgono un match dove ilesi, alla fine dei conti, hanno creato di più rispetto agli avversari. Ripercorriamo le due partite della giornata. Lookman basta e avanza:in ...

